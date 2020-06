Voormalig Kamerlid Sabine Uitslag neemt tijdens coronacrisis nieuwe single in streektaal op

Door de coronacrisis raakte de agenda van Uitslag ineens akelig leeg. ,,Ik spreek veel op congressen, die lezingen gingen uiteraard allemaal niet door.” De Welsumse, ook bekend van haar deelname aan The Voice of Holland, was bezig met het opzetten van een nieuwe coverband, maar ook dat moest ze door corona staken. Oefenen was onmogelijk.

Toeval

Dat ze toch de studio in kon duiken, kwam min of meer bij toeval. ,,Ik sprak met de mensen van de muziekstudio in Bovensmilde over hoe rustig het is tijdens de coronatijd. Ze nodigden me meteen uit om bij hen een lied op te nemen. Dat liet ik me vanzelfsprekend geen tweede keer zeggen…”

Tekstschrijver Wilfried Poorthuis, met wie Uitslag eerder samenwerkte, had nog een nummer op de plank liggen. ,,Hij dacht dat dit echt iets voor mij kon zijn. Een tekst in dialect op het nummer Burning Heart van Vandenberg. Dat is onbetwist één van de allermooiste nummers uit de nederpop”, zegt ze. Het lied heet nu ‘In vuur en vlam’.

Anderhalve meter

Uitslag hield tijdens de opnames netjes anderhalve meter afstand. Dat ging zonder problemen. Inmiddels is ‘In vuur en vlam’ klaar en staat het nummer op Spotify. Zonder de coronacrisis had Uitslag het lied waarschijnlijk nooit opgenomen. ,,De coronacrisis is bovenal verschrikkelijk, maar heeft ook tot prachtige initiatieven geleid.”

Ad Vandenberg, verantwoordelijk voor het origineel, heeft de vertolking nog niet gehoord, maar zegt het vooral erg eervol te vinden dat er nu een dialectversie van zijn klassieker is opgenomen.