Voorman werkgevers: 'Als ondernemend Raalte belangrijk is voor je partij, voer je als lijsttrekker het debat'

Waarom mocht de nummer twee van de SP niet namens de partij in het ondernemerscafé het woord voeren?

Paul Maas, voorzitter van de Kring Raalter Werkgevers, mede-organisator van het politieke ondernemerscafé: ,,De SP wist dat het debat bedoeld was voor alleen de lijsttrekkers of fractievoorzitters. Dat stond in de uitnodiging aan de partijen.''

Nu ontbrak de inbreng van de SP. Had de organisatie van het politieke ondernemerscafé niet met de hand over het hart kunnen strijken?

,,De SP had ons tevoren kunnen bellen. Dan had de partij te horen gekregen dat de nummer twee niet aan het debat mocht deelnemen. Het CDA heeft vooraf ook gebeld. Dat wilde de nummer drie sturen, de huidige wethouder (Jacques van Loevezijn, mv). Als we de nummer twee van de SP wel hadden toegelaten, had ik het CDA op mijn dak gehad. Ook D66 had tevoren contact gezocht. Omdat de lijsttrekker (Bert Terlouw, mv) ziek is, is de nummer twee gekomen, Peter Moorman. Dat is overmacht.''