Voorwaarts, Wijhe’92 en Heeten zien promotiekansen vervagen, maar (bijna) niemand die daar om treurt

Tenzij koploper ZVBB’21 komende week tegen degradant Zeeburg de mist in gaat, is voor Voorwaarts en Wijhe’92 de tweede plek het maximaal haalbare in de tweede divisie. Het bestuur van Wijhe heeft echter besloten niet voor die tweede plek, die recht geeft op het spelen van promotiewedstrijden, te gaan. „Onervarenheid ten top!” fulmineert afzwaaiend trainer Laurens Beld, die zaterdag met Wijhe met 31-34 van US verloor. „Je weet het hele jaar dat promoveren een mogelijkheid is, dan ga je niet drie wedstrijden voor het einde dit beslissen. Volgens de club is de vereniging er nog niet aan toe. Nou, dit team is echt wel klaar voor de eerste divisie. Ik vind dit heel teleurstellend.”