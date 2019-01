Vrachtwagen ramt twee auto's bij kruispunt Raalte

Meer typen woningen te bouwen in wijk 't Broeck in Broekland

21 januari Toekomstige bewoners kunnen voor hun nieuwe woonstulp in de woonwijk ‘t Broeck in Broekland kiezen uit meer typen woningen. Tot dusver waren in de plannen veel twee-onder-een-kap-woningen opgenomen. Daar waar die huizen zouden komen, kunnen voortaan ook andere soorten woningen verrijzen.