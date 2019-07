Vrijspraak voor vermeende meesteroplichter van bedrijven uit Dalfsen en Raalte

Twee bedrijven uit Dalfsen en Raalte menen te zijn opgelicht door de 59-jarige Hagenees Henry Marc de A. (59). De man is maandag echter vrijgesproken door de rechtbank in Zwolle mede omdat de ondernemers wel erg makkelijk grote bedragen overmaakten.

Een van de ondernemers diende een vordering in van 5,3 miljoen euro diende tegen De A. Vanwege de vrijspraak is die vordering door de rechtbank niet-ontvankelijk verklaard. Het betekent dat de ondernemers geen cent terugzien van de tienduizenden euro’s die ze aan De A. overgemaakt zouden hebben.

Investeerder

De eigenaar van een drukkerij uit Dalfsen kwam in 2015 met De A. in contact omdat hij investeerders zocht. De A. deed zich voor als vermogend man en wist de ondernemer te bewegen een stichting op te richten. Op de bankrekening van de stichting werden tienduizenden euro’s gestort, waarvan enkele weken later 40.000 euro spoorloos verdwenen bleek.

Contante bedragen

Bij het bedrijf uit Raalte ging het op soortgelijke wijze. Maar was De A. wel de vermogende weldoener die de ondernemers in hem zagen? De gedupeerden deden te weinig of nagenoeg geen onderzoek naar de achtergrond van De A. De ondernemers gingen volgens de rechtbank niet voldoende omzichtig te werk. Ook moet voor oplichting bewezen worden dat de verdachte zichzelf bevoordeeld heeft. Niet bewezen is dat de vele contante betalingen ten goede kwamen aan de verdachte. De A. maakte ook kosten voor de bedrijven vaak contant over. Bovendien valt niet uit te sluiten dat anderen dan de verdachte de contante bedragen hebben opgenomen.