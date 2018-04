Vrouw slaat met auto over de kop bij Raalte

PvdA Olst-Wijhe hekelt ‘geblunder wethouder’ in kwestie gifhuis in Wijhe

3 april De PvdA Olst-Wijhe noemt het handelen van wethouder Marcel Blind in de kwestie over het gifhuis in Wijhe-West ‘geblunder’ en neemt geen genoegen met zijn excuses. De partij eist volledige openheid van zaken van het college over de uit de hand gelopen werkzaamheden in de wijk.