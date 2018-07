Vrouw uit auto geknipt na botsing met losgeschoten aanhanger op Raalterweg

Buurt laat geen traan om sluiting café Gina's in Raalte

8:38 Hij draait er niet omheen, de buurtbewoner van het café Gina's aan de Deventerstraat in Raalte. Nu de kroeg dicht zit, zal hier en daar in woningen enig gejuich zijn opgestegen. ,,Er wordt hier in de buurt geen traan gelaten om de sluiting van het café'', verzekert de man.