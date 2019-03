Vrouwenclub Raalte: Van melkboer naar breimuseum

'Ja dat gepriegel met die kraaltjes, hoe ik dat toch allemaal heb gedaan?'' Joke van Groeningen (70) vraagt het zichzelf verwonderd af. ,,Gelukkig doen we inmiddels hele andere dingen.'' Van Groeningen vormt samen met Hanneke Vrieling (65) en Miny Schutte (59) het dagelijks bestuur van De Passage, afdeling Raalte. Een vereniging voor vrouwen met een christelijke insteek. Waar in de loop der jaren veel activiteiten zijn ontplooid en kennis is vergaard.

Christelijke achtergrond

Of dat zo blijft, is nog maar de vraag. De christelijke achtergrond zal niet verdwijnen, maar wellicht dat de club gemengd verder moet. Nieuwe aanwas is er nauwelijks en het ledenaantal loopt terug. De landelijke Passage mag dan wel honderd jaar bestaan, her en der zijn in de regio afdelingen gesneuveld. ,,De tijden zijn gewoon veranderd'', meent voorzitter Vrieling. ,,Maar al met al heeft het ons vrouwen al die jaren wel heel veel gebracht. Ons leven verrijkt. Door kennis te delen en sprekers met actuele en culturele onderwerpen te laten komen leerden de vrouwen destijds steeds meer.''

In Raalte waarschijnlijk dankzij de vrouwen van notabelen. Onder de naam Nederland Christen Vrouwen Bond is mevrouw Hengstman-Harpe de eerste die in 1951 de voorzittershamer hanteert. Twintig vrouwen haken aan. Met in de tas een eigen koffiekopje en een plastic zakje. Schutte: ,,Wat later dan de rest in Nederland. Hier op het platteland kwam het allemaal wat later op gang. In de stad waren ze veel verder. De plek waar vrouwen elkaar spraken was alleen zondag tijdens de kerkdienst. Of met boodschappen doen. De melkboer was in die tijd het enige contact.''

Vrouwelijke zaken

De glorietijd van de vereniging speelt zich af in de jaren 80. De afdeling Raalte telt op dat moment 125 leden. Onderwerpen die spelen zijn homofilie, baas in eigen buik en andere vrouwelijke zaken. ,,Doktoren kwamen langs om hierover te vertellen. Dan zaten we muisstil te luisteren'', vertelt Hanneke. ,,Want onderling sprak je niet over dat soort onderwerpen.''

Maar ook het jaarlijkse dagje uit met de bus was een hoogtepunt. Op weg naar een museum ergens in het land. ,,Zoals het breimuseum in Tilburg. We kwamen terug met een bus vol wol'', zegt Joke lachend.