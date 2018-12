Vuurwerkpistolen in beslag genomen in Heino

Victor Droste, de Sallandse postbode die naar Syrië vertrok. ‘Hier voel ik me gelukkig’

22 december In 2013 verruilde postbode Victor Droste zijn woonplaats Heeten voor Syrië, ‘om daar geloofsgenoten te helpen in de strijd tegen president Bashar al-Assad’. Zes jaar later zegt hij nog altijd in het belegerde Syrische Idlib te zijn.