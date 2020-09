VVD Raalte en Koninklijke Horeca willen 'winterproof’ terras in de gemeente: ‘Nadrukkelijke wens van ondernemers’

Als het aan VVD Raalte ligt moeten horecaondernemers in de gemeente meer ruimte krijgen om zich ‘winterproof’ te maken. De verruimde terrassen zoals die er nu staan zouden ook in het najaar moeten gelden, zodat ondernemers iets van hun verloren omzet kunnen compenseren.

Daar pleitte Alexander Kreule, fractievoorzitter van de VVD Raalte, voor tijdens de raadsvergadering donderdagavond. ,,Het is een gek jaar voor iedereen. We zien overal dat horeca de afgelopen tijd is geholpen met meer ruimte. Ook in andere gemeenten gaan geluiden op om in de winter meer ruimte te maken voor terrassen. Ik hoop dat we in Raalte ook 'winterterrassen’ kunnen creëren.”

Veiligheid

Burgemeester Martijn Dadema laat weten dat hij van de Koninklijke Horeca Raalte ook een verzoek heeft ontvangen om mee te denken hoe winterterrassen vorm te geven zijn. ,,Daarbij vroegen zij om een verlenging van de verbreding van de terrassen. Of en op welke manier dit in te passen valt zullen we in de komende weken beslissen. We moeten goed kijken naar de veiligheid, en daarnaast wordt de omgeving behoorlijk belast.”

Dadema geeft aan dat de wens vanuit de horecaondernemers meer dan duidelijk is. ,,Ik heb kort geleden overleg gehad met 25 horecaondernemers over dit onderwerp. Het is mij duidelijk dat dit een nadrukkelijke wens is van de ondernemers in de gemeente.” Dadema laat weten dat er op een later moment besloten wordt.