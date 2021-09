VVD Raalte: ‘Stop met burgertje pesten tot parkeerproblemen in wijken zijn opgelost’

Voor Dorpsraad Hellen­doorn is bouw van louter dure appartemen­ten onbespreek­baar: ‘Tast karakter van dorpskom te veel aan’

3 september HELLENDOORN - De Dorpsraad Hellendoorn maakt zich grote zorgen over de woningbouwplannen in de dorpskom. De Dorpsraad vraagt zich in een brandbrief aan het Hellendoornse college en de raad af of de inwoners wel zitten te wachten op al die complexen met dure appartementen.