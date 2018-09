VVD Raalte zwengelt discussie aan over hogere ozb door zonnepanelen

Dief die gestolen fiets aanbiedt op Markt­plaats in de val gelokt

8:22 Een fietsendief is onlangs in een val van de politie gelopen. De dief stal in de nacht van zaterdag 8 op zondag 9 september een elektrische herenfiets uit een schuur aan de Hondsdraf in Nijverdal. Enkele dagen later plaatste hij de tweewieler op Marktplaats. De rechtmatige eigenaar herkende de fiets, schakelde de politie in, en samen maakten ze een afspraak met de ‘verkoper’.