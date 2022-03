Waarom derby-winnares Berber (24) in de nummer twee haar ideale trainer vond

Wat ze in de barrage op woensdagavond liet zien in manege ‘t Ruiterkamp met haar pas 7-jarige merrie Koekkoek’s Cornet, was precies de reden waarom Mulder haar vroeg om voor hem halve dagen te komen werken op zijn stal in Ommen. Pas gas geven met een paard als het daar klaar voor is. Bijzonder was dat zij en Mulder als enige volledig foutloos bleven in de wedstrijd met cross-country hindernissen. ,,Je kunt pas voor de overwinning rijden in zo’n barrage als je echt op elkaar bent ingespeeld. Ik dacht: als ik de laatste bocht afsnijd dan win ik, dus dat was mooi. Het was de beloning voor een half jaar werk met deze merrie, die het geweldig deed.”