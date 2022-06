Waarschuwing voor militair vlagvertoon Ommen: ‘Het is slechts spel’

Leerlingen van het Raaltense Carmel College Salland winnen bokaal met stempel­kaart voor kleding

Hoe kun je de afvalberg verkleinen? Verschillende leerlingen in Overijssel gaven antwoord op deze vraag in het project Adviseurs van de Toekomst. Het leerlingenadviesbureau van het Carmel College Salland uit Raalte kwam volgens de jury met het beste advies en sleepte daarmee een ‘circulair verantwoorde bokaal’ in de wacht.

14:48