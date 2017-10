Wachttijd voor bouw nieuw huis in Salland loopt op tot een jaar

Wie een nieuw huis wil bouwen in Salland moet geduld hebben. Wachttijden lopen op tot een jaar en goed personeel om de bouwbedrijven uit te breiden is steeds moeilijker te vinden. Dat blijkt uit een rondgang langs Sallandse aannemers.

Consumenten hebben last van een 'overspannen bouwsector', beweren de aannemers. De geplaagde bouwsector klimt na de crisisjaren razendsnel uit het dal. Het gaat de laatste maanden zo hard dat bouwbedrijf Mensink uit Broekland even geen nieuwe opdrachten aanneemt. ,,En nee verkopen is heel lastig na jaren waarin we voor elke offerte moesten vechten", weet directeur Gonard Mensink.

Zijn bedrijf heeft ruim veertig man in dienst en is gespecialiseerd in de bouw van bijzondere huizen. ,,Voor ons is het natuurlijk goed nieuws. Er is eindelijk weer genoeg werk voor onze jongens. Het betekent wel dat mensen tot na de zomer van 2018 moeten wachten voordat wij beginnen met de bouw van een nieuw huis."

Ook bouwbedrijf Vosman uit Raalte ziet een stijgende lijn in het aantal bouwopdrachten. ,,Eindelijk wordt er weer geld verdiend", reageert Remco Harink. ,,De marges zijn weer gezond. Dat mag ook na al die magere jaren."

Scholieren

Gedwongen ontslagen bleef het bedrijf tijdens de crisis bespaard. ,,Deels strategisch, want je weet dat er een tijd aanbreekt waarbij we de vakmensen hard nodig hebben." Op dit moment kan Vosman niet groeien door tekort aan gekwalificeerd personeel. ,,Scholieren laten een vak in de bouw al jaren links liggen en dat zien we nu terug."