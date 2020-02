Wagenbouwers Heino, Raalte en Boskamp pakken herkansing in verlichte optocht Lemelerveld

‘Sombere’ Vordense kievits­bloem maakt Leffert uit Olst dolblij

24 februari Leffert Visser (67) uit Olst wreef zich ruim een week geleden eens goed in zijn ogen. Daar stond-ie toch echt, in zijn voortuin, in volle bloei: de kievitsbloem, gekocht in Vorden. Normaal gesproken komt die bloem op zijn vroegst pas tussen eind maart en half april tot volle wasdom. ,,Ik heb zoiets nog nooit meegemaakt.’’