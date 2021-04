Wandelaars vinden urn met as langs rivier de IJssel: ‘Mogelijk gevallen bij het uitstrooien’

Met zwerfafval maak je kunst en tegelijker­tijd let je ineens op troep; ‘Ik vond gewoon een poffertjes­pan’

23 april De straten en bosjes in Heino zijn eventjes iets schoner. De leerlingen van basisscholen De Dolfijn en De Gouden Emmer hebben met zelf gevonden troep kunst gemaakt op hun schoolplein. De meesten zijn er eigenlijk van geschrokken, wat er allemaal in een half uurtje zoeken te vinden is. ,,Alleen zo’n McDonalds-beker: we hebben geen McDonald’s.’’