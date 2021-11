Wat doet die stoere generaal van brons ineens in Wijhe? ‘Hier begon het’

Ringdijk Olasfater­rein Olst blijft in huidige vorm, gemeente wijzigt vergunning

De ringdijk rondom het voormalige Olasfa-terrein in Olst blijft in de huidige vorm. Gemeente Olst-Wijhe moest de beschrijving van de ligging van de dijk nog officieel in de vergunning opnemen. Dat is nu gebeurd. Hiermee is het gelijk van de omwonenden die bezwaar maakten eindelijk vastgelegd.

23 november