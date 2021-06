Wat Peter ook zegt, zijn buren mogen bouwen vlak naast zijn tuin: ‘Ze spelen met gemeente onder één hoedje’

Hoe een nieuwbouw­huis in Wijhe een hoofdpijn­dos­sier werd: ‘Ik verwacht dat ze tot de hoogste rechter zullen gaan’

15 mei Aan de Wijhendaalseweg in Wijhe is een nieuwbouwhuis 30 centimeter te dicht op de erfgrens gebouwd. De gemeente Olst-Wijhe zit met deze situatie in haar maag. Moet ze handhaven of niet? Het laatste standpunt: nee, de gemeente gaat niet handhaven en wil de situatie legaliseren. Dat besluit wordt nu door de buren aangevochten bij de rechtbank. ,,Dit kan nog wel twee of drie jaar duren’’, zegt burgemeester Ton Strien. Hoe een nieuwbouwhuis een hoofdpijndossier werd.