Water staat tot aan de lippen bij Heinose buurtbus: fors aantal chauffeurs uitgevallen met medische klachten

Omstanders vatten fietsen­dief in de kraag in Holten

25 augustus HOLTEN /ALMELO- Omstanders hebben maandagmiddag in het centrum van Holten een fietsendief in de kraag gevat en daarna overgedragen aan de gewaarschuwde politie. Een tweede fietsendief ontsnapte, maar kon 's avonds alsnog worden opgepakt. De daders waren van Algerijnse afkomst en wonen in azc’s in Luttelgeest en Almelo.