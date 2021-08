Water staat tot aan de lippen bij Heinose buurtbus: fors aantal chauffeurs uitgevallen met rugklachten

Verwoesten­de brand in Haarle: diervoeder­han­de­laar Kerkdijk ziet ‘levenswerk’ in vlammen opgaan

13:52 Een uitslaande brand heeft vrijdagochtend een bedrijfshal aan de Schippersweg in Haarle geheel in de as gelegd. De hele wintervoorraad van Kerkdijk Diervoeders ging verloren evenals een onbekend aantal segways van een evenementenbedrijf en allerlei spullen van de Oranjevereniging Hellendoorn die hier lagen opgeslagen.