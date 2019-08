Waterschap hoopt dat Raalte voorbeeld neemt aan Deventer met klimaatproof maken van omgeving

Beach & Balls Heeten voor herhaling vatbaar

11 augustus De eerste editie van het nieuwe evenement Beach & Balls in Heeten smaakt naar meer. ,,We gaan zeker een volgende editie houden", zegt Iris Lenderink van de organisatie. Met de combinatie van een actief middagprogramma en een muzikaal feest in de avond wilde een groep Heetenaren het aloude tentfeest doen vergeten. Dat concept was in hun ogen sleets geworden.