‘We gaan vol voor de eerste plek, maar eigenlijk willen we de derby’s ook niet missen’

Frisse wind waait door gemeente­huis Raalte: ook wethouder Van Loevezijn (CDA) stopt

In navolging van wethouders Dennis Melenhorst (VVD) en Wout Wagenmans (GB) stopt Jacques van Loevezijn (CDA) ook als wethouder in Raalte. Daarmee staan sowieso drie van de vijf wethouders, die de afgelopen vier jaar in het college zaten, hun plaats af. Frank Niens (GB) en Gerria Toeter (CDA) stellen zich wel beschikbaar als kandidaat-wethouder, als hun partijen weer in het college komen.

25 maart