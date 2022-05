‘We hebben het gered en niemand heeft een blauw oog’

Vrijdagavond, Groenlo. De show Muiters! wordt voor de tiende keer gespeeld. Het verhaal van een roadtrip door Schotland, die Alberger Thijs Kemperink ooit gemaakt zou hebben met Heetenaar Erwin Nyhoff. Het heeft speelgemak en comfort voor de artiesten. Dat zie je, dat geeft de zaal terug met haar lach. Maar nog voor het routine kan worden, gooit Kemperink er een onverwachtse grap in. Zelfs collega Nyhoff veert op van zijn stoel.

,,Want mensen en Erwin, dit is toch apart aan Erwin ... Dat mok toch kwiet... Eerst had je die schandalen bie The Voice. Wie zat d’r hier bie The Voice: Nyhoff... Toen dat schandaal met Derksen, wie geet d’r met Derksen met in theaters-tours, precies: Nyhoff. In onze kleedkamer hierachter steet tot mien schrik zo’n hele grote kaars... Denk moar niet dat ik noe nog met Nyhoff doar binnenstap. Want-ie wet immers moar nooit.’’

Wakker blijven

,,Dat is geweldig aan Thijs. Die plotse verwerking van actualiteit, het houdt alles fris...’’, zegt Nyhoff na afloop. ,,Dit is onverwachts, deze klik. We begonnen zonder ambities. Wie zien wel wat het wordt, dat idee. Wordt het niets, deze combi? Even goede vrienden! Bij een totale mismatch maken we snel de tour af, riepen we. Dan hopen we maar dat dat lukt zonder dat iemand met een blauw oog eindigt. Maar geen blauwe oogkassen bij ons. Sterker nog: er wordt bijgeboekt, het slaat aan. De tour was al totaal gepland, met eindshow en al, maar we gaan langer door.’’

Het is een ontmoeting van twee werelden, vertelt Nyhoff. ,,Zowel op het podium als in de zaal. Kijk: het theaterliedjes-publiek, mijn publiek, filmt soms om het dan direct online te gooien. Zeer ongebruikelijk bij cabaret, ontdekte ik door Thijs. Toen het ineens bij onze show gebeurde dacht ik: zo gaat dat. Thijs zei direct na afloop: ‘ja, hallo, daar moeten we voor gaan liggen, dat kan niet. Straks staat onze ontknoping online en worden we niet meer geboekt’. Twee werelden leren van elkaar.’’

Nyhoff duikt nu in de luwte tussen nummers. ,,Heerlijk, dat dat kan. In andere theatershows moest ik zelf ook de aankondigingen doen en de bruggen slaan van nummertje a naar b. Die verhaaltjes vertellen... Ik vind dat soms ook wel een gedoe. Dat geeft extra druk, je moet feitjes en verhaaltjes extra onthouden. Naast je liedteksten. Nu kan ik even op adem komen. Soms moet ik bijna oppassen dat ik niet in slaap val, zo ontspan ik.’’

Dromen in Schotland

Kemperink en Nyhoff vertellen anekdotes over Schotten die ze spraken op hun roadtrip, of waar ze voor die trip al kennis mee maakten. Beroemde Schotten, gewone Schotten. De gemene deler is dat reisgenoten, net als zij, jeugddromen koesteren. Alleen het nest waarin je geboren wordt, dwarsboomt vaak het leven van die droom. In de finale komen alle verhaallijnen samen.

Door voor Schotland te kiezen kan het duo gemakkelijk over zijn helden vertellen. Kemperink over zijn favoriete Schotse komieken en whiskymakers. Nyhoff over zijn muzikale helden als Frankie Miller.

De show trekt in Nederland langs schouwburgen maar doet evengoed kleine theaters en muziekzalen aan. Zoals vandaag in Groenlo. Ook daar iets alledaags voor Nyhoff, waar cabaretier Kemperink onbekend mee is. Bezoekers in Groenlo nemen drankjes mee naar binnen. Als een dame glaswerk laat vallen en het rinkelt alsof er een ruit sneuvelt, zegt Kemperink maar: ,,Foi, doar valt mien toch een paar zwoare contactlezen bie iemand uut de ogen.’’

Uitgespeeld

Kemperink maakt meestal cabaret. ,,Maar deze vorm is geen cabaret te noemen... Dat vind ik ook geinig, dat is de ontdekking voor mij. Als ik solo speel, vertel ik wat mij verbaast of bezighoudt. Nu hebben we een theaterverhaal willen vertellen, met mooie liedjes van Erwin erbij. Na alle ellende van corona en de oorlog dachten we: laten we gewoon eens een simpel feelgood-verhaal vertellen. Geen voorstellingen met verstopte boodschappen en dubbele bodems. Maar een verhaal van troost.’’

Zijn Kemperink en Nyhoff nu een duo voor het leven geworden? Kemperink lacht: ,,Nou... Ja... We zullen solo, apart van elkaar spelen, altijd actief blijven. Dat blijft de hoofdmoot, daarnaast doen we nu dit. We gaan eerst deze show nog heel vaak spelen, er is nog genoeg vraag. Als we Muiters! uitgespeeld hebben... Ja, dan sluit ik inderdaad niet uit dat we iets nieuws bedenken, rondom een nieuw thema. Het is verrassend leuk, ook op het podium.’’

