Weer geen ijs dit jaar voor Sallandse ijsclubs: 'Het is wel minder leuk zo’

video Liefde voor molen en hout bracht Bolwerksmo­le­naar Ber naar Deventer

27 februari Ber Fort loopt deze donderdagmiddag rond in wat nu nog zijn molen is. Nog twee dagen: gelukkig is het een schrikkeljaar dus heeft hij een dag extra, grapt hij opgelucht. En de molen blijft in de familie. Zijn schoonzoon Rob Schutte neemt de molen over. Bert Fort blijft vrijwilliger op de Bolwerksmolen. ,,Ik zal moeten leren een stapje terug te doen", zegt hij toch met nog enige vertwijfeling. Want molenaar zijn, dat is zijn passie.