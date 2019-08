Weer protest dierenclubs tegen zwientie tikken in Luttenberg

Gerritsen­bos te koop: is dat ook einde Bosweek?

9:15 Komt Bosweek Nieuw-Heeten in de problemen nu het Gerritsenbos te koop staat? De organisatie van het evenement en de huidige eigenaar van het bos maken zich geen zorgen, maar een nieuwe eigenaar mag zelf bepalen of hij een evenement als de Bosweek nog toe laat in het bos.