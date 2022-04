Wéér veegt raad woningbouwplan Raalte-Noord van tafel: ‘Deze ‘uitlegplaat’ is al drie keer gedraaid’

De broodnodige nieuwe 163 woningen op Franciscushof-Zuid in Raalte komen er voorlopig nog niet. Voor de tweede keer in korte tijd stuurt de volledige gemeenteraad het plan terug naar de tekentafel. Gewenste aanpassingen of verduidelijkingen kwamen er nauwelijks, en de buurt blijft kritiek uiten. ,,Er worden antwoorden gegeven die we al wisten, en er is niet gekeken of er kansen zijn voor aanpassingen’’, zegt Jan Schokker (GemeenteBelangen).