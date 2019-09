Weg vrij voor huizen op voormalige schoollocatie in Raalte

Brandje bij Het Ooievaars­nest in Wijhe snel onder controle

3 september De brandweer is dinsdagmiddag uitgerukt voor een brand bij groepsaccommodatie Het Ooievaarsnest aan de Rijksstraatweg in Wijhe. De brand zou in één van de verblijven zijn ontstaan in de afzuigkap. Hierna is de brand doorgeslagen naar het dak.