Weidevogels gedijen in Salland, maar roofdieren bedreigen verdere groei van de populaties

Energie­park Heeten wekt in eerste jaar meer stroom op dan verwacht (maar een stuk minder dan Endona naar buiten bracht)

19 augustus Energiepark Heeten heeft in het eerste jaar van zijn bestaan meer stroom opgewekt dan vooraf werd verwacht, maar lang niet zoveel als Energie Coöperatie Endona in haar persbericht wil doen geloven. ,,Nee, twee miljard kWh is een foutje. Er zijn een paar nullen te veel genoemd in het bericht. We komen in het eerste jaar uit op ongeveer 2,3 Megawatt (MW).”