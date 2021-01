Welk gezin in Olst-Wijhe bespaart straks de meeste energie met het Junior Energiecoach-spel?

‘De mountainbi­ke­r­ou­te op de Holterberg sluiten is slechts een tijdelijke oplossing voor de zandhage­dis’

6 januari Als het aan NatuurAlert ligt, wordt de mountainbikeroute op de Holterberg zo snel mogelijk gesloten omwille van de zandhagedis. Mountainbikers zouden de beschermde dieren massaal doodrijden. Maar, zegt Jan Brouwer uit Diepenveen die zich vanuit persoonlijke interesse heeft verdiept in de kwestie, met het sluiten van de route help je die beesten maar even. Stikstof is de sluipmoordenaar.