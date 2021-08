Welk verleden uit Salland hebben deze drie burgemeesters in Flevoland met elkaar gemeen?

Triatlonta­lent Aniek (17) uit Raalte wil wereld veroveren en dat is duur: ‘Wedstrijd in buitenland kost zo 500 euro’

2 augustus Aniek Mars uit Raalte is compleet verslingerd aan de triatlon. Het 17-jarige zwem-, fiets- en hardlooptalent mocht in juni al strijden op het Europees jeugdkampioenschap en droomt van meer. Het ultieme doel is deelname aan de Olympische Spelen, maar eerst wil ze naar het WK voor junioren. Één probleem: het is een dure hobby. Daarom is Aniek een crowdfundingsactie gestart. ,,Meedoen aan een internationale wedstrijd kost zo 500 euro.’’