Welsum werkt toe naar uur U voor veelbesproken woonzorgplan Welzorgsum: ‘Een harteloze bende’

Hoe één nacht in 1953 nog altijd nadreunt in Zwolle: ‘Het bleef altijd stormen in haar hoofd’

Een muur van water dendert op zondag 1 februari 1953 vanuit de Noordzee richting Zeeland. In de kolkende watermassa komen in korte tijd 1836 mensen om het leven. Die rampnacht, deze week zeventig jaar geleden, werkt in veel families door tot op de dag van vandaag. Dat blijkt ook uit het verhaal van Tanny Spijkerman-Kik uit Zwolle en haar dochter Deja (50).