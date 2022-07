Werden er bij roofvogelshow in Raalte dierenwelzijn wetten overtreden? ‘Dit kan je de dieren niet aandoen’

Op zoek naar de heetste plek in de regio (en dat vindt de telefoon van onze verslagge­ver niet zo leuk)

Hoe komen we de hitte door, waar is het het heetst? Dinsdagmiddag was het op sommige plekken in de regio al 38 graden. Phaedra Werkhoven gaat op zoek. Maar hoever gaat ze komen?

18:54