Werden er bij roofvogelshow in Raalte wetten overtreden? ‘Dit kan je de dieren niet aandoen’

De roofvogelshow die vrijdag op de markt in Raalte werd gehouden, had niet mogen plaatsvinden. Dat vindt de Stichting Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID). Bij de show werden volgens de stichting meerdere wetten op het gebied van dierenwelzijn overtreden. De betreffende valkenier is zich echter van geen kwaad bewust. ,,Als ze angstig zijn, vliegen ze wel weg.”