Werkgroep maakt haast met nieuwe bedrijfsgrond Heino

Jazz-groot­heid Jasper van 't Hof speelt in Olst

21 oktober Een beetje spannend vond hij zijn concert in het Holstohus in Olst wel. De 71-jarige jazzmuzikant Jasper van 't Hof trekt wereldwijd volle zalen en krijgt begin december de prestigieuze Buma Boy Edgar Prijs uitgereikt. Toch is spelen in zijn woonplaats voor dorpsgenoten net iets anders. Ook al woont hij pas 2,5 jaar in Olst.