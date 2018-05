Werkgroep Raalte Kabelvrij verwelkomt onderzoek met vreugde

video Expositie schetst blik Raalter school De Linderte op leefomge­ving

18:20 Een bijenhotel, bloemen, spelende kinderen in een speeltuin, zwerfvuil. Het is een greep uit de ideeën die zijn komen bovendrijven bij de twee groepen 6 van basisschool De Linderte in Raalte. Op school hebben ze nagedacht en gesproken over wat zij meer en minder willen in hun leefomgeving.