Werkzaamheden aan spoor levert reizigers uit Olst, Wijhe en Raalte vertraging op

Gedurende deze periode wordt er steeds aan verschillende delen van het spoor gewerkt en is er dus geen of beperkt treinverkeer mogelijk. De NS zet bussen in en waarschuwt voor extra reistijd, variërend van 15 tot 45 minuten.

Reizigers die in Wijhe in of uit willen stappen moeten even opletten. De bussen rijden in Wijhe niet naar het station, maar stoppen op de OV-halte aan de Raalterweg.