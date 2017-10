Werkzaamheden: Bussen vervoeren treinreizigers tussen Deventer en Zwolle

Honderden treinreizigers hebben maandag in Deventer en Zwolle hun reis per speciale bus moeten voortzetten. Ook naar de stations van Olst en Wijhe rijden bussen. Het vervangend vervoer is ingesteld omdat ProRail met grote werkzaamheden aan het spoor tussen Deventer en Zwolle is begonnen. Die duren nog tot volgende week maandag in de vroege ochtend.