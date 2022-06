Wesepe: ‘geen dubbele petten meer’ in 2025 bij aanpak voorzieningenhart

Geen fysieke rijbaan­schei­ding op N35 bij Mariënheem: minister stuurt miljoenen naar andere Rijks-N-we­gen

Er komt voorlopig geen fysieke rijbaanafscheiding op de N35 tussen Mariënheem en Nijverdal. Dat maakt minister Mark Harbers (Infrastructuur & Waterstaat) bekend in een brief aan de Tweede Kamer. Daarmee valt de N35 buiten de boot bij een miljoeneninvestering van het Rijk, want er gaat meer dan 170 miljoen euro richting andere rijkswegen in de regio zoals de N50 en N36. Daarentegen komen er ‘kleinere’ maatregelen richting Salland.

