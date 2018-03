Wesley (26) uit Zwolle eerste online storyteller van de gemeente Raalte

GroenLinks Olst-Wijhe nog alleen met louter lokale landbouw

14 maart GroenLinks is voorlopig de enige partij die de landbouw in Olst-Wijhe helemaal over een andere boeg wil gooien. Samen met de boeren in de gemeente wil de partij toe naar een productie voor de lokale markt. Andere partijen wijzen op het belang van boeren voor de economie en de werkgelegenheid in de gemeente.