Wethouder Hiemstra krijgt voor zesde keer ontheffing in Raalte

D66 miste chemie in coalitie­over­leg Raalte

9:00 D66 voelde te weinig chemie om met GemeenteBelangen (GB), het CDA en de PvdA in Raalte het avontuur in de coalitie aan te gaan. ,,D66 heeft de afgelopen jaren constructief oppositie gevoerd in de gemeenteraad'', zegt Mathijs Perton van de partij. ,,Dan moet de chemie met de andere partijen zo goed zijn om in het college te gaan. Dat je het gevoel krijgt in een warm nest te komen. Dat was niet het geval.''