Wethouder moet uitleg geven over stukgelopen project Strunk: ‘Ik wil weten wie welke rol heeft gehad’

Met schone lei naar grotere minicam­ping in Luttenberg: ‘Band met de buurt herstellen kost tijd’

22 april Lyan Rensen (29) en Jordy Luisman (35) zien het helemaal zitten: als de ouders van Lyan van hun pensioen gaan genieten, nemen zij minicamping De Huttert in Luttenberg over. Maar dan moeten ze wel afrekenen met het verleden, waarin de camping vaak een bron van onvrede in de buurt was. Die zorgt nu voor weerstand over de voorgenomen uitbreiding van de camping. ,,Maar we hopen dat we met een schone lei kunnen beginnen’’