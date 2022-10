Wethouders van Raalte verruilen gemeentehuis voor theater: ‘Hoop dat ze onverwachte dingen zeggen’

Henk en Marian uit Heino bouwden in 1984 al gasloos: ‘Dat de aarde opwarmt, wisten we tóén ook’

Vér voordat energiezuinig wonen een groot thema was, waren Henk Schreij (76) en Marian Prast (70) al bezig met duurzaamheid. In 1984 bouwden ze hun huis in Heino met alle energiezuinige maatregelen die er destijds voorhanden waren. ,,Mensen verklaarden ons voor gek. Nu hebben we al jaren geen energierekening.’’

30 oktober