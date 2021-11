Wie goed kijkt, ziet dat plannen voor voormalig tuincentrum in Heino zijn aangepast: ‘Belangrijkste bezwaar blijft overeind’

De herontwikkelsplannen voor het perceel aan de Brinkweg in Heino liggen gevoelig in de buurt. In maart schreef advocatenbureau Benthem Gratama namens 21 omwonenden van het terrein een brief aan de gemeenteraad. Boodschap: de plannen zijn te massaal en passen niet in de omgeving. Bovendien vrezen de bewoners dat dit woonwijkje de opmaat wordt naar meer bebouwing in het buitengebied van het dorp.