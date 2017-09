Wie is de beste chauffeur van Salland?

Ernesto Hoost laat de boksers in Raalte zweten

24 september Ernesto Hoost laat bij nieuwbakken vechtsportschool Tabonon in Raalte het zweet flink druipen. De gasttraining van de voormalig K1-kampioen begint zaterdagmiddag nog geruststellend: ,,Het maakt niet uit wat je kunt, we gaan gewoon lekker trainen. Ik pas me aan aan jullie.''