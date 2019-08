Wie is er twee shetlandpony's kwijt?

Heino mist Hans, de Haarlemmer­olie van de Pompdagen

6:00 Natuurlijk worden het over anderhalve week feestelijke Pompdagen in Heino, maar het wordt wel een editie met een lach en een traan. In februari overleed zeer onverwachts Hans Egelie, de voorzitter van het organiserende Heija Heino. ,,We missen onze Haarlemmerolie”, constateert waarnemend voorzitter Gerben Korten, ,,maar de Pompdagen móeten doorgaan. Dat is de uitdrukkelijke wens van de familie.”