Wijhe nadert koploper na nieuwe winst; SDOL krijgt punten in de schoot geworpen

„Dat was weer een mooie overwinning”, sprak trainer Laurens Beld triomfantelijk. „Er was een ontzettend hoog bal- en looptempo en onze dekking stond vooral de eerste helft heel goed.‘’

Bij rust was het 15-9 in Wijhes voordeel. ,,Als ZVBB maar negen keer scoort, zegt dat wel iets. De tweede helft kwamen ze op het eind wel wat dichterbij door tijdstraffen van ons, maar de overwinning kwam niet in gevaar. We hebben drie wedstrijden minder gespeeld dan ZVBB, als we die winnen, staan ze nog maar één punt voor. Met een tweede plek zijn we ook hartstikke blij, maar als we het redden kunnen, gaan we natuurlijk voor de titel. We zitten in de wachtkamer.”

Ook Voorwaarts profiteert van de stunt van Wijhe en kan eveneens de koploper tot op één punt naderen.

Lettele

In dezelfde tweede divisie liep Lettele een dag eerder tegen een nieuwe nederlaag aan. Tegen US werd het 35-31. Thuis had Lettele de Amsterdammers nog met ruime cijfers verslagen. „Ze spelen daar met een dikke harsbal, hè”, gaf coach Gert Wessels de verklaring. „Ballen die we normaal erin gooien, kwamen nu niet aan. En dit keer had US een paar speelsters erbij die er vorige keer niet waren. Vooral op de linkerbouwster hadden we weinig grip. Daar moesten we regelmatig aan de noodrem trekken, met penalty’s tot gevolg. We hebben een prima pot gespeeld, maar het lukte net niet.”

Ook Overwetering ging na het doordeweekse inhaalduel met lege handen naar huis. In en tegen Houten boekte de ploeg van trainer Hans Reukers een ruime 33-18 nederlaag. Overwetering, dat zelf al om degradatie verzocht heeft, blijft daardoor op de laatste plek staan in de hoofdklasse C.

In de hoofdklasse A kreeg SDOL twee punten in de schoot geworpen. Hurry Up uit het Drentse Zwartemeer zou dinsdagavond naar Luttenberg komen, maar enkele uren voor de start van de wedstrijd meldde de ploeg zich per sms af. SDOL krijgt daardoor een reguliere 10-0 overwinning achter de naam.