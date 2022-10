Wijhe ontvangt voor het eerst in jaren weer boot met Sinterklaas en kinderen: ‘Maar ik houd mijn hart vast’

Sinter­klaas komt dit jaar voor het eerst mét roetveeg­pie­ten naar Wijhe, maar niet met de boot: ‘Dat is organisato­risch niet haalbaar’

Een intocht van Sinterklaas met een boot die aanmeert aan de kade bij de Loswal in Wijhe zoals in 2019 voor het laatst, zal er dit jaar zeker niet zijn. Dat zegt Yvonne Bentum van Ondernemersvereniging Gastvrij Wijhe. ,,De traditionele intocht in Wijhe kan vanwege corona niet doorgaan.’’ En ook in Wijhe zijn de pieten voortaan roetveegpieten, zo is afgesproken.

29 oktober