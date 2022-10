Wijhe wapent zich tegen wooncrisis met nieuwe woonwijk Wengelerhoek

Tuincon­flict op grens drie Sallandse gemeenten: ‘Moeten schuren afbreken en paar meter verderop weer opbouwen’

Peter en Brigitta Beek uit Wesepe hoorden een jaar geleden van de rechter dat er flink wat gesloopt moet worden in hun tuin, die op precies het kruispunt van de gemeenten Olst-Wijhe, Deventer en Raalte ligt. Fietsenstalling, bouwcontainer, opslagschuur, vijvers en zelfs de kapsalon van hun schoondochter: het is illegaal, dus moet het weg. Maar het staat er nog. ,,We zijn al begonnen met de bouw van een nieuwe kapsalon, we hebben weinig vertrouwen in de rechter.’’

