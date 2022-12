Wijhe wil epicentrum voor padel in Salland worden: ‘Je gaat niet zomaar naar Deventer of Zwolle’

met video Populaire Duitse schlager­zan­ger Heino treedt op in... Heino

Ze hebben vaak voor spraakverwarring gezorgd, in menig kroeggesprek. Hè, Heino dat is toch die Duitse schlagerzanger? Nee, Heino dat is dat plaatsje in Salland. Jongeren in het dorp Heino en de streek Salland hadden de ultieme droom om Heino naar Heino te halen en: dat is ein-de-lijk gelukt.

15 december